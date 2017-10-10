Дуров призвал молодежь отказаться от телевизора, газировки и мяса

Основатель «В контакте» и Telegram Павел Дуров в день своего 33-летия призвал молодое поколение отказаться от некоторых вещей, вызывающих привыкание и негативно влияющих на сознание.
По мнению Дурова, прежде всего нужно исключить из своей жизни алкоголь, таблетки и телевизор. Также основатель соцсети включил в список мясо животных, кофе, чай, энергетики, сигареты, наркотики, сахар и газированные напитки, пишет газета «Ведомости».
Позже Дуров пообещал подробно разъяснить, почему именно эти наименования попали в список: у общества нет будущего, если оно нацелено на самоотравление. Поэтому нужно строить жизнь на принципах созидания, саморазвития и трудолюбия.
Часть молодежи, говорит знаменитый IT-шник, стремится к ведению здорового образа жизни, но сходит с этого пути под давлением социума.