Россияне и американцы будут вместе осваивать дальний космос
«Роскосмос» и NASA распределили обязанности по строительству Международной лунной орбитальной станции. Российские специалисты займутся созданием шлюза для выхода в открытый космос.
Запуск российского модуля намечен на 2026 года, этот элемент станет завершающим в конфигурации объекта, пишет газета «Известия».
Как уже сообщало «URA.RU», подписание соглашения о сотрудничестве между госкорпорацией «Роскосмос» и NASA по освоению дальнего космоса состоялось во время 68-го Международного астронавтического конгресса в Австралии.
Согласно документу, возле Луны будет создана посещаемая платформа Deep Space Gateway.