09:22 18 октября 2017 0

Россияне и американцы будут вместе осваивать дальний космос Фото: depositphotos.com © URA.RU

«Роскосмос» и NASA распределили обязанности по строительству Международной лунной орбитальной станции. Российские специалисты займутся созданием шлюза для выхода в открытый космос.

Запуск российского модуля намечен на 2026 года, этот элемент станет завершающим в конфигурации объекта, пишет газета «Известия».

Как уже сообщало «URA.RU», подписание соглашения о сотрудничестве между госкорпорацией «Роскосмос» и NASA по освоению дальнего космоса состоялось во время 68-го Международного астронавтического конгресса в Австралии.

Согласно документу, возле Луны будет создана посещаемая платформа Deep Space Gateway.