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18 октября 2017
17 октября 2017
09:22  18 октября 2017 0

Роскосмос создаст «ворота» для Международной лунной станции

США, комета,метеор,сирия, комета, луна, атмосфера, земля, падающая комета
Россияне и американцы будут вместе осваивать дальний космосФото: depositphotos.com © URA.RU

«Роскосмос» и NASA распределили обязанности по строительству Международной лунной орбитальной станции. Российские специалисты займутся созданием шлюза для выхода в открытый космос.

Запуск российского модуля намечен на 2026 года, этот элемент станет завершающим в конфигурации объекта, пишет газета «Известия».

Как уже сообщало «URA.RU», подписание соглашения о сотрудничестве между госкорпорацией «Роскосмос» и NASA по освоению дальнего космоса состоялось во время 68-го Международного астронавтического конгресса в Австралии.

Согласно документу, возле Луны будет создана посещаемая платформа Deep Space Gateway.

Лев Истомин
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