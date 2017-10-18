{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,27
Динамика за 2 недели
Евро 67,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 октября 2017
22:39  18 октября 2017 1

У Собчак появился предвыборный сайт-дублер sobchak2024

ВИПы. Путин. Екатеринбург. , собчак ксения
Ксения Собчак заявила о своем участии в президентских выборах 2018 годаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

В Сети появился сайт sobchak2024.ru, который полностью копирует содержание официальной предвыборной странички Ксении Собчак, созданной для участия в президентской гонке-2018.

РБК пишет, что по состоянию на 19:15 мск при попытке зайти по этому адресу отображается контент, аналогичный тому, что есть на сайте sobchakprotivvseh.com. При этом перенаправления с одного портала на другой не происходило.

Домен sobchak2024.ru был зарегистрирован 10 октября в 21:19, он проплачен до 10 октября 2018 года. Домен основного сайта был создан также 10 октября, но на три минуты раньше — в 21:19.

В пресс-службе Собчак затруднились ответить, какое отношение сайт sobchak2024 имеет к предвыборной кампании телеведущей.

Интересно, что в названии сайта-дублера присутствует дата 2024 — это год, когда пройдут следующие выборы президента.

«URA.RU» писало, что Ксения Собчак заявила о своем участии в президентских выборах 2018 года. Она позиционирует себя как кандидата «против всех». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал, что у журналистки будет шанс закрепиться в политике, если она ответит на «волеизъявление людей».

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров