22:39 18 октября 2017 1

Ксения Собчак заявила о своем участии в президентских выборах 2018 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сети появился сайт sobchak2024.ru, который полностью копирует содержание официальной предвыборной странички Ксении Собчак, созданной для участия в президентской гонке-2018.

РБК пишет, что по состоянию на 19:15 мск при попытке зайти по этому адресу отображается контент, аналогичный тому, что есть на сайте sobchakprotivvseh.com. При этом перенаправления с одного портала на другой не происходило.

Домен sobchak2024.ru был зарегистрирован 10 октября в 21:19, он проплачен до 10 октября 2018 года. Домен основного сайта был создан также 10 октября, но на три минуты раньше — в 21:19.

В пресс-службе Собчак затруднились ответить, какое отношение сайт sobchak2024 имеет к предвыборной кампании телеведущей.

Интересно, что в названии сайта-дублера присутствует дата 2024 — это год, когда пройдут следующие выборы президента.

«URA.RU» писало, что Ксения Собчак заявила о своем участии в президентских выборах 2018 года. Она позиционирует себя как кандидата «против всех». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал, что у журналистки будет шанс закрепиться в политике, если она ответит на «волеизъявление людей».