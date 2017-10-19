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19 октября 2017
Главные новости Москвы
22:27  19 октября 2017 0

Газета «Ведомости» закрыла петербургскую редакцию

Разное. Курган, бумага, пальцы рук, закрытие газеты, прощание-афиша
В издании изменения объяснили экономической оптимизациейФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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Газета «Ведомости» закрывает петербургскую полосу. Региональная редакция издания прекращает свою работу в рамках экономической оптимизации. Информация об этом появилась на странице «Ведомости Санкт-Петербург» в Facebook.

«Газета продолжит выходить в Петербурге, здесь остаются коммерческие подразделения, отдел конференций, подписка. Местные новости останутся, но их будут писать журналисты московской редакции», — говорится в сообщении. Издание поблагодарило читателей, партнеров и ньюсмейкеров.

Гендиректор А О «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель газеты «Ведомости») Глеб Прозоров сообщил РБК, что московская редакция сформирует новое видение региональных новостей. Сроки собеседник не уточнил. За последние полтора года закрылись редакции «Ведомостей» в Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре.

Петербургское бюро издания основано весной 2000 года.

Виктор Дорофеев
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