Газета «Ведомости» закрыла петербургскую редакцию

22:27 19 октября 2017 0

В издании изменения объяснили экономической оптимизацией Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Газета «Ведомости» закрывает петербургскую полосу. Региональная редакция издания прекращает свою работу в рамках экономической оптимизации. Информация об этом появилась на странице «Ведомости Санкт-Петербург» в Facebook.

«Газета продолжит выходить в Петербурге, здесь остаются коммерческие подразделения, отдел конференций, подписка. Местные новости останутся, но их будут писать журналисты московской редакции», — говорится в сообщении. Издание поблагодарило читателей, партнеров и ньюсмейкеров.

Гендиректор А О «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель газеты «Ведомости») Глеб Прозоров сообщил РБК, что московская редакция сформирует новое видение региональных новостей. Сроки собеседник не уточнил. За последние полтора года закрылись редакции «Ведомостей» в Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре.

Петербургское бюро издания основано весной 2000 года.