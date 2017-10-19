23:54 19 октября 2017 0

Судя по фото в социальных сетях, актер ездит не только на Camry Фото: Instagram / mvitorgan

Актер Максим Виторган незадолго до выдвижения его супруги Ксении Собчак в кандидаты на пост президента РФ расплатился по имевшемуся у него автокредиту, взятому в 2012 году. Виторган смог рассчитаться за взятый им в кредит автомобиль Toyota Camry, несмотря на то, что получает в месяц меньше 20 тысяч рублей.

Официальный доход Максима Виторгана за работу по договору с двумя московскими театрами в 2017 году составил 136 тыс. рублей, сообщает Life.

Седан бизнес-класса актер приобрел еще в 2012 году, оформив кредит в «Тойота банке». Летом того же года он рассказал о своем приобретении, журналистам. При этом Виторган отметил, что водит «камри» не без удовольствия, однако высказался, что в скором времени может пересесть на другого «японца».

Отметим, 18 октября телеведущая Ксения Собчак объявила о своем участии в выборах президента в марте 2018 года. Она призвала голосовать за себя россиян, которые выступают против всех. Президент Владимир Путин не исключил, что женщина может стать главой государства: «В нашей стране все может быть», заявил он на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».