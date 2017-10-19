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19 октября 2017
Главные новости Москвы
21:38  19 октября 2017 0

Путин заявил, что женщина сможет стать президентом России

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день. Санкт-Петербург, экран, путин владимир, монитор
Президент допустил такое развитие событийФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Президенту России Владимиру Путину на итоговой пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» задали вопрос о том, может ли президентом РФ стать женщина.

«В нашей стране все может быть», — ответил Путин, передает корреспондент «URA.RU».

Отметим, 18 октября телеведущая Ксения Собчак объявила о своем участии в выборах президента в марте 2018 года. Она призвала голосовать за себя россиян, которые выступают против всех. В свою очередь помощник президента России Андрей Фурсенко заявил «URA.RU», что ему трудно представить Собчак главой государства, и сначала он подумал, что информация о ее выдвижении — это шутка.

Юрий Викторов
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