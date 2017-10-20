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20 октября 2017
19 октября 2017
Главные новости Свердловской области
15:06  20 октября 2017 0

Крупный уральский медиабренд отмечает 80-летие

Газета выходит с 1932 годаФото: ВИЗ-Сталь

Старейшее заводское издание Урала — корпоративная газета «Верх-Исетский рабочий» — отмечает 80-летие. Начиная с 1937 года, издание выходит дважды в месяц и рассказывает о деятельности компаний «ВИЗ-Сталь» и «ВИЗ» [входят в группу НЛМК].

История этой газеты началась за четырнадцать лет до выхода ее первого номера. В 1923 году корпоративное медиа появилось в форме стенгазеты «Красный кровельщик». В 1932 году с началом производства на Верх-Исетском заводе новой продукции издание было переименовано в «Трансформаторную сталь», а с 20 октября 1937 года стало выходить под названием «Верх-Исетский рабочий».

Публикации, как рассказали «URA.RU» на предприятии, посвящены производственным проблемам и достижениям, передовому опыту, охране труда и промышленной безопасности, экологии, социальной жизни и интересам работников предприятий. Кроме того, газета участвует в формировании корпоративной культуры визовцев. С 1943 года она является инициатором и организатором заводской легкоатлетической эстафеты, а с 2004 года — турнира по мини-футболу, который сегодня имеет статус открытого спортивного соревнования среди футбольных команд уральских площадок группы НЛМК.

«Верх-Исетский рабочий» и его творческая команда неоднократно занимали призовые места на федеральных, областных и городских конкурсах корпоративной прессы, награждены дипломами и благодарственными письмами администрации Екатеринбурга и правительства Свердловской области.

Сергей Демин
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