Вслед за Куйвашевым в Екатеринбург прилетит федеральный «десант»

Только что вернувшегося из поездки по Латинской Америки губернатора Евгения Куйвашева ждет важная встреча. Вечером в четверг, 26 октября, в Екатеринбург прилетят вице-премьер РФ Ольга Голодец и замминистра образования РФ Людмила Огородова.
В пятницу и субботу, 27—28 октября, Ольга Голодец может принять участие в «заседании совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров» — он пройдет в здании резиденции губернатора. Однако основная цель визита вице-премьера — участие в совещании с ректорами на тему «Российское образование в глобальном пространстве». Это заседание состоится уже в центральном корпусе УрФУ в 14:00, в субботу, 28 октября.
В администрации губернатора заверили, что вице-премьер может обсудить «вопросы развития высшей школы и образовательной сферы на Урале», но не упомянули, что в повестке Ольги Голодец также окажутся моменты, связанные с долгами по зарплате и контрактными обязательствами в бюджетной сфере.