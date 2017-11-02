15:53 02 ноября 2017 1

Кличко хотел поступить с Крымом ещё жёстче, чем с Киевом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Киевская власть в феврале 2014 года была намерена утопить Крым в крови, чтобы не допустить выхода полуострова из состава страны. Об этом стало известно, благодаря публикации протокола допроса бывшего начальника Генштаба ВСУ Юрия Ильина. Документ на своей странице в Facebook разместил адвокат беглого президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько.

Ильин на допросе заявил, что зимой 2014-го события на Майдане вызывали все большие опасения у крымчан. При этом оппозиционеры подчеркивали, что не хотят налаживать с ними диалог. Так, Виталий Кличко, который сегодня занимает пост мэра Киева, обещал, что с полуостровом «поступят ещё жестче, чем с Киевом». В свою очередь глава партии «Свобода» Олег Тягнибок говорил, что крымские сепаратисты «умоются кровью». «Сломаем их как веник», — заявлял он.

Несмотря на громкие заявления после начала массовых акций за присоединение Крыма к РФ глава украинского оборонного ведомства Игорь Тенюх побоялся выводить корабли из пунктов базирования (они к тому моменту были в полной боевой готовности), пишет Lenta.ru. В конце февраля 2014 года генерал Владимир Замана по согласованию с исполнявшим на тот момент обязанности президента страны Александром Турчиновым понизил степень готовности ВСУ в Крыму с полной до постоянной.

Крым вошёл в состав России весной того же года после проведённого референдума. Большинство жителей полуострова проголосовало за выход из состава Украины и воссоединение с Россией. Вашингтон, Киев и ряд европейских стран не признали референдум, напоминает «Национальная служба новостей».