Свердловчанам рекомендовали не выходить на улицу из-за надвигающейся угрозы

На Свердловскую область надвигается ураган
Синоптики предупредили жителей Свердловской области о шквалистом ветре, надвигающемся на регион. Центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации выпустил экстренное предупреждение.
В ночь с 5 на 6 ноября метеорологи ожидают усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду. Спасатели порекомендовали уральцам не выходить без необходимости на улицу, а строителям приостановить работы, особенно на башенных кранах.
Шквалистый ветер задержится в Свердловской области до 7 ноября.