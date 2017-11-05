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Главные новости Свердловской области
23:03  05 ноября 2017 0

Свердловчанам рекомендовали не выходить на улицу из-за надвигающейся угрозы

На Свердловскую область надвигается ураганФото: Pixabay

Синоптики предупредили жителей Свердловской области о шквалистом ветре, надвигающемся на регион. Центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации выпустил экстренное предупреждение.

В ночь с 5 на 6 ноября метеорологи ожидают усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду. Спасатели порекомендовали уральцам не выходить без необходимости на улицу, а строителям приостановить работы, особенно на башенных кранах.

Шквалистый ветер задержится в Свердловской области до 7 ноября.

Сергей Снегирев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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