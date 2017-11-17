21:08 17 ноября 2017 0

Сергей Носов не может договориться с думой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты гордумы Нижнего Тагила пытаются вновь диктовать свои условия мэру Сергею Носову. После того, как администрация города заявила о намерении урезать резервный фонд, из которого народным избранникам выделялся так называемый «депутатский миллион», они начали сбор подписей под обращением к главе города с требованием зарезервировать деньги.

Как ранее писало «URA.RU», места в думе Нижнего Тагила делят между собой представители двух команд: администрации города и крупнейших градообразующих предприятий — НТМК и УВЗ. Перевес явно на стороне последних, так как ранее администрации города не удалось провести своих депутатов ни на оду из руководящих должностей в думе, включая кресло спикера.

Инициатором сбора подписей стал депутат Вадим Раудштейн, который как раз выступает на стороне градообразующих предприятий. По его словам, до этого депутаты каждый год получали по одному миллиону рублей из резервного фонда на решение различных мелких вопросов в своем округе — школе помочь, больнице, библиотеке и так далее. Однако в проекте бюджета на 2018 год для резервного фонда предусмотрено лишь 20 миллионов рублей. А депутатов в гордуме 27.

В аппарате гордумы «URA.RU» сообщили, что обращение к Носову подписал уже 21 депутат. Связаться с мэром города не удалось. Однако источник агентства в администрации Нижнего Тагила сообщил, что скорее всего депутатам будет предложено собраться и коллегиально выбрать несколько объектов для материальной помощи. «Резервный фонд формируется не только для нужд депутатов, но и на другие цели. Например, на ликвидацию ЧП и так далее», — пояснил собеседник агентства.

Вполовину «депутатский миллион» планируют урезать и депутатам свердловского Заксобрания. Как ранее сообщало «URA.RU», на заседание фракции ЕР министр финансов Галина Кулаченко объявила, что денег не будет. Рассказывают, что расстройству единороссов не было предела, депутат ЗакСО Владимир Никитин даже заявил, что подобный подход «недопустим», а спикер Людмила Бабушкина попросила хотя бы тогда на следующий год полтора миллиона дать вместо одного — в округах же уже пообещали помощь дать. Просьба пока остается без ответа.