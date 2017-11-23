Пермским спортклубам-должникам могут поднять цену на аренду помещений

Баскетбольному клубу «Парма» и хоккейному клубу «молот Прикамье», который испытывают материальные трудности, могут поднять цены на аренду в УДС «Молот». Цены для спортсменов станут известные в ближайшие дни.
УДС «Молот», принадлежащий «Мотовилихинским заводам», взяло в аренду краевое министерство спорта. Управлять дворцом будет Центр спортивной подготовки, подконтрольный минспорту. В пермских телеграмм-каналах появилась информация, что в результате этого спортклубы, которые занимают помещения «Молота», станут платить за аренду больше, чем платили заводской компании. «Вероятность такого сценария очень велика. А в целом смешно получилось: при бюджетном финансировании клубы „топит“ краевая контора краевого же минспорта», — пишет телеграмм-канал MolotPerm.
Как пояснил «URA.RU» министр физической культуры Пермского края Олег Глызин, сейчас о конкретной стоимости аренды говорить рано. «После анализа будут сделаны выводы и рассчитаны итоговые цифры, которые должны устроить и Центр спортивной подготовки, и профессиональные клубы», — отметил чиновник.
Олег Глызин добавил, что у дворца спорта постоянно были задолженности по оплате электроэнергии, тепла и других ресурсов. «Мы сейчас на себя такие риски брать не хотим, поэтому расчеты ориентированы, в том числе, и на то, чтобы все коммунальные платежи производились вовремя. Мы не хотим, чтобы перед проведением того или иного матча УДС „Молот“ был отключен, например, от электричества (а такие ситуации происходили) и министерство спорта в ручном режиме разрешало эту проблему. У нас нет задачи „выкручивать руки“ профессиональным клубам стоимостью арендной платы, но необходимо привести все в соответствие», — пояснил министр.
Как стало известно «URA.RU», цена аренды помещений «Молота» для спортклубов станет известна в ближайшие пару дней.
Отметим, что у ХК «Молот-Прикамье» накопился долг перед спорткомплексом «Олимпия». С хоккеистов требуют 13,25 млн рублей. В 2015 году спорткомплекс одолжил клубу 8 млн под проценты, но, как утверждает «Олимпия», клуб вернуть их не смог. Сейчас деньги возвращают через суд.