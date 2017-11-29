Жители уральского севера отогревают автомобили с помощью костров. ФОТО

Водители пытаются реанимировать двигатель «Газели» при помощи костра
В Нижневартовске водитель «Газели» решил отогреть двигатель своего автомобиля при помощи костра. Фото было выложено в паблике «ЧП. Нижневартовск» во «ВКонтакте».
«Суровые, сибирские маршрутчики!» — подписал снимок автор Кирилл Яров. Впрочем, подписчиков паблика костер под автомобилем нисколько не смутил. Многие признались, что раньше и сами прибегали к такому способу обогрева двигателя в морозы. «Ничего страшного. Резаком греем спецтехнику… Мы „шестерку“ так заводили… Обогрев по-русски)))… Что сурового? Поколение сигналок с запуском)), паяльных ламп не видели, что ли?))», — пишут комментаторы под снимком.