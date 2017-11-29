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29 ноября 2017
28 ноября 2017
27 ноября 2017
14:46  29 ноября 2017 1

Жители уральского севера отогревают автомобили с помощью костров. ФОТО

Водители пытаются реанимировать двигатель «Газели» при помощи костраФото: паблик «ЧП. Нижневартовск» во «ВКонтакте»

В Нижневартовске водитель «Газели» решил отогреть двигатель своего автомобиля при помощи костра. Фото было выложено в паблике «ЧП. Нижневартовск» во «ВКонтакте».

«Суровые, сибирские маршрутчики!» — подписал снимок автор Кирилл Яров. Впрочем, подписчиков паблика костер под автомобилем нисколько не смутил. Многие признались, что раньше и сами прибегали к такому способу обогрева двигателя в морозы. «Ничего страшного. Резаком греем спецтехнику… Мы „шестерку“ так заводили… Обогрев по-русски)))… Что сурового? Поколение сигналок с запуском)), паяльных ламп не видели, что ли?))», — пишут комментаторы под снимком.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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