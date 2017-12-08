В Сети завязалась дискуссия о верхних и нижних полках в поездах. Пользователи пытались выяснить, имеют ли люди с верхних полок право спускаться и сидеть на нижних.
Пользователь портала Pikabu с ником unne обратился с этим вопросом в РЖД. Ему прислали официальный ответ с формулировкой: «Согласно правилам перевозок пассажиров, каждый имеет право занимать место, указанное в его проездном документе, то есть билете».
Таким образом, проезд иных лиц на оплаченных пассажиром местах не допускается. «Приобретая билет, пассажир вступает в договорные отношения с АО „ФПК“ и соглашается на условие проезда в поезде дальнего следования именно на верхней полке. Следовательно, право находиться на нижнем месте, оплаченном другим пассажиром, без его согласия отсутствует», — цитирует РЖД «Эхо Москвы».
Пользователя unne удивила информация о том, что пассажир с верхней полки не имеет права находиться на нижней без согласия пассажира нижней полки. Менее чем за сутки под постом появилось около тысячи разных комментариев.
«Спасибо большое тебе, человек. Меня как раз заминусовали, когда я писала, что, купив билет на нижнюю полку, имею право попросить не сидеть на ней человека с билетом на верхнюю полку», — пишет Kalli.
«Надо больше уважать друг друга. Так как нет проблем с лишним весом и не люблю, когда об меня трутся, предпочитаю верхнюю полку. Запрещать человеку присесть во время еды на свою полку, по мне, перебор», — считает SantaS85.