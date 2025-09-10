Еще один российский аэропорт приостановил работу

В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в официальном сообщении Росавиации. В ведомстве уточнили, что ограничительные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
В настоящее время точные сроки действия ограничений и причины их введения не уточняются. Пассажирам, планирующим вылет из саратовского аэропорта или прилет в него, рекомендуется уточнять информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков.
Утром 10 сентября в российских аэропортах отмечаются многочисленные задержки и отмены авиарейсов. Причиной сбоев в расписании стала ночная атака беспилотных летательных аппаратов на Сочи, а также введенные ограничения на полеты в воздушном пространстве над Нижним Новгородом и густой туман в Чите. В отдельных случаях пассажирам приходится ожидать вылета до 30 часов. Подробнее о текущей ситуации в воздушных гаванях — в материале URA.RU.
