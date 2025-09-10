В отношении футболиста Смолова возбуждено уголовное дело из-за драки

В отношении известного российского футболиста Федора Смолова возбуждено уголовное дело в связи с дракой, произошедшей в московской «Кофемании». Об этом сообщил источник.
«В отношении футболиста Федора Смолова возбуждено уголовное дело из-за драки с его участием», — передал источник RT. В результате конфликта пострадавший получил перелом нижней челюсти и стенки глазницы.
Конфликт между Смоловым и другим посетителем кафе возник в конце мая. Видеозапись произошедшего появилась в социальных сетях утром 5 июля и быстро разошлась по telegram-каналам и новостным ресурсам.
