На месте аварии дежурят оперативные службы (фото из архива)
В Мегино-Кангаласском районе Якутии введен режим ЧС из-за жуткого ДТП, в котором погибли девять человек, включая двухлетнего ребенка. Еще трое участников аварии получили травмы.
Инцидент произошел вечером 8 декабря на федеральной трассе «Колыма» в 16 километрах от поселка Нижний Бестях: микроавтобус «УАЗ» лоб в лоб столкнулся с «КамАЗом». Известно, что автобус следовал из поселка Нижний Бестях в село Ытык-Кюель, пишет РИА «Новости».
Для ликвидации последствий аварии принято решение о введении режима ЧС. Возбуждено уголовное дело. Для родственников погибших и пострадавших организована работа «горячей линии».