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09 декабря 2017
19:22  09 декабря 2017 0

В Якутии в страшной аварии погибли девять человек, включая ребенка. Власти ввели режим ЧС

Задымление в коллекторе Челябинск, скорая помощь, проблесковый маячок
На месте аварии дежурят оперативные службы (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Мегино-Кангаласском районе Якутии введен режим ЧС из-за жуткого ДТП, в котором погибли девять человек, включая двухлетнего ребенка. Еще трое участников аварии получили травмы.

Инцидент произошел вечером 8 декабря на федеральной трассе «Колыма» в 16 километрах от поселка Нижний Бестях: микроавтобус «УАЗ» лоб в лоб столкнулся с «КамАЗом». Известно, что автобус следовал из поселка Нижний Бестях в село Ытык-Кюель, пишет РИА «Новости».

Для ликвидации последствий аварии принято решение о введении режима ЧС. Возбуждено уголовное дело. Для родственников погибших и пострадавших организована работа «горячей линии».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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