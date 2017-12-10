США заявили о готовности сбивать российские самолеты в Сирии

Пентагон выразил обеспокоенность по поводу того, что американские военные будут вынуждены сбивать российские самолеты в Сирии, если те будут угрожать наземным или воздушным силам коалиции США, которая ведет борьбу с террористами.
С таким заявлением выступил официальный представитель Центрального командования ВВС США подполковник Дамьен Пикарт, пишет «Федеральное агентство новостей». Отмечается, что российские и американские военные нередко связываются по горячей линии из-за активных действий в районе Евфрата, чтобы не допустить нежелательных последствий.
Ранее, напомним, Минобороны России заявило, что американские самолеты мешают уничтожению террористов в Сирии. В качестве примера военное ведомство привело случай, произошедший 23 ноября, когда два штурмовика м вылетели на боевое задание в район города Меядин, однако американский истребитель F-22 пытался помешать нанести удар по боевикам, имитируя воздушный бой.
Пентагон с таким заявлением не согласился, отметив, что США являются единственной силой в Сирии, достигшей значительного прогресса в борьбе с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ, пишет РИА «Новости».