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10 декабря 2017
09 декабря 2017
00:19  10 декабря 2017 0

США заявили о готовности сбивать российские самолеты в Сирии

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О намерении атаковать авиацию России заявил представитель Центрального командования ВВС СШАФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Пентагон выразил обеспокоенность по поводу того, что американские военные будут вынуждены сбивать российские самолеты в Сирии, если те будут угрожать наземным или воздушным силам коалиции США, которая ведет борьбу с террористами.

С таким заявлением выступил официальный представитель Центрального командования ВВС США подполковник Дамьен Пикарт, пишет «Федеральное агентство новостей». Отмечается, что российские и американские военные нередко связываются по горячей линии из-за активных действий в районе Евфрата, чтобы не допустить нежелательных последствий.

Ранее, напомним, Минобороны России заявило, что американские самолеты мешают уничтожению террористов в Сирии. В качестве примера военное ведомство привело случай, произошедший 23 ноября, когда два штурмовика м вылетели на боевое задание в район города Меядин, однако американский истребитель F-22 пытался помешать нанести удар по боевикам, имитируя воздушный бой.

Пентагон с таким заявлением не согласился, отметив, что США являются единственной силой в Сирии, достигшей значительного прогресса в борьбе с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ, пишет РИА «Новости».

Сергей Демин
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