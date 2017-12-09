Истребитель имитировал воздушный бой
Американский самолет F-22 мешал российскому Су-25 выполнить поставленную задачу в районе Меядина в Сирии. Для этого американский пилот имитировал вступление в воздушный бой.
Инцидент произошел 22 ноября 2017 года. В Минобороны России заявили, что авиация западной коалиции во главе с США действует на территории Сирии незаконно, так как «своего неба» в этой страны у Штатов нет, пишет агентство Nation News.
Ранее власти Ирака заявили, что военные полностью контролируют границу с Сирией, и страна избавилась от боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ.