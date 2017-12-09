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09 декабря 2017
19:13  09 декабря 2017 0

Истребитель США помешал российскому Су-25 нанести удар по террористам в Сирии

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Истребитель имитировал воздушный бойФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Американский самолет F-22 мешал российскому Су-25 выполнить поставленную задачу в районе Меядина в Сирии. Для этого американский пилот имитировал вступление в воздушный бой.

Инцидент произошел 22 ноября 2017 года. В Минобороны России заявили, что авиация западной коалиции во главе с США действует на территории Сирии незаконно, так как «своего неба» в этой страны у Штатов нет, пишет агентство Nation News.

Ранее власти Ирака заявили, что военные полностью контролируют границу с Сирией, и страна избавилась от боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ.

Лев Истомин
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