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Главные новости Свердловской области
09:03  11 декабря 2017 1

Новый проект губернатора Куйвашева поддержали на межгосударственном уровне

Дилафруз Мавлянова сообщила, что Согдийская область Таджикистана хотела бы развить сотрудничество со Свердловскойсоцсети

Делегация Согдийской области Таджикистан, находящаяся с визитом в Свердловской области, поддержала планы региональных властей по созданию нового оптово-распределительного центра в Екатеринбурге. Соответствующее заявление было сделано на встрече иностранцев с министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андреем Соболевым.

Член делегации Дилафруз Мавлянова напомнила, что «партнёрство Согдийской области и Свердловской было и прежде». «Но хочется поднять эти отношения на новый уровень, межрегиональный. Проект ОРЦ „Кольцовский“, инвестором которой выступает ГК „ТЭН“ очень актуален и интересен нашим предпринимателем, так как поставки в Свердловскую область ведутся и существуют проблемы по хранению и дальнейшему распределению продукции, которая производится в республике Таджикистан», — сказала госпожа Мавлянова.

Министр Андрей Соболев уверен, что ОРЦ «Кольцовский» существенно улучшит отношения между регионами
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Она считает, что было бы эффективным провести презентацию проекта в Таджикистане на мероприятиях, которые запланированы в 2018 году: это регулярные форумы контрактаций, где стороны встречаются и оговаривают сотрудничество. «Мы презентуем всю информацию, которую получили в рамках данного тура и передадим информацию про ОРЦ „Кольцовский“ правительству, ассоциациям — экспортерам, переработчикам, которые функционирую на территории области» — пообещала гостья.

Внимание свердловских властей к проекту ОРЦ «Кольцовский», который ГК «ТЭН» намерена сдать в эксплуатацию в начале осени 2018 года не случайно: реализация проекта позволит ликвидировать зависимость Екатеринбурга от ситуации на овощебазе №4. Пока это крупнейший пункт доставки и хранения овощей и фруктов на Урале, но его работа нестабильна: больше десяти лет идут споры между собственниками. Поэтому власти поддержали создание нового современного оптово-распределительного центра.

Теперь в наборе подарков от свердловских властей обязательно есть атрибутика ЕХРО-2025
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Свердловский министр Андрей Соболев описал «Кольцовский», как возможный хаб для распределения продукции по всей России. «Нам не хватало логистического центра плодоовощной продукции, — признался он на встрече. — У нас есть несколько овощебаз — они не современные, не позволяют перерабатывать и правильно хранить. А нам важно, чтобы эта среда была полностью безбарьерной и бизнес мог работать прозрачно без криминальных схем. И губернатор ставит такую задачу, создать такой комплекс, который помог бы и нашим фермерам с точки зрения сбыта продукции.

Инвестиции сегодня вкладываются частные, но Свердловская область будет помогать в формате частно- государственного партнерства. Мы будем готовить инфраструктуру энергетическую, работать по созданию условий для привлечения партнеров. Уже есть договоренность с руководством республики Азербайджан о сотрудничестве».

Виктор Жуков
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