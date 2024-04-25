Владельцы УГМК выкупили производство грузовых вагонов

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Пресс-тур по ИННОПРОМу. Екатеринбург, угмк, иннопром 2021
Участники сделки купили одинаковое количество акций ОВК Фото:

Четыре акционера Уральской горно-металлургической компании выкупили 96% акций объединенной вагонной компании (ОВК). Об этом рассказал экс-совладелец УГМК Андрей Бокарев в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«У нас частные акционеры. Я — один из них. <…> У всех одинаковый процент, четверо [человек]. Мы у ЦБ покупали, у „Траста“. В результате около 96% [выкупили]» — передает ТАСС слова Бокарева.

По его словам, все участники сделки приобрели одинаковое количество акций ОВК в качестве физлиц. «Все партнеры купили одинаковые пакеты — чуть менее 25% акций», — отметил миллиардер.

ОВК является ведущей компанией по производству грузовых железнодорожных вагонов. В ее линейке более 70 моделей вагонов нового поколения. Компания разрабатывает и производит грузовые вагоны согласно международным стандартам и поставляет продукцию в различные страны. Штаб-квартира холдинга находится в Москве.

Ранее УГМК заключила соглашение о покупке прав и долей в дочерних предприятиях золотодобывающей компании Petropavlovsk. Сумма сделка составила 600 млн долларов.

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Четыре акционера Уральской горно-металлургической компании выкупили 96% акций объединенной вагонной компании (ОВК). Об этом рассказал экс-совладелец УГМК Андрей Бокарев в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. «У нас частные акционеры. Я — один из них. <…> У всех одинаковый процент, четверо [человек]. Мы у ЦБ покупали, у „Траста“. В результате около 96% [выкупили]» — передает ТАСС слова Бокарева. По его словам, все участники сделки приобрели одинаковое количество акций ОВК в качестве физлиц. «Все партнеры купили одинаковые пакеты — чуть менее 25% акций», — отметил миллиардер. ОВК является ведущей компанией по производству грузовых железнодорожных вагонов. В ее линейке более 70 моделей вагонов нового поколения. Компания разрабатывает и производит грузовые вагоны согласно международным стандартам и поставляет продукцию в различные страны. Штаб-квартира холдинга находится в Москве. Ранее УГМК заключила соглашение о покупке прав и долей в дочерних предприятиях золотодобывающей компании Petropavlovsk. Сумма сделка составила 600 млн долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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