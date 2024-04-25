Владельцы УГМК выкупили производство грузовых вагонов

Четыре акционера Уральской горно-металлургической компании выкупили 96% акций объединенной вагонной компании (ОВК). Об этом рассказал экс-совладелец УГМК Андрей Бокарев в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
«У нас частные акционеры. Я — один из них. <…> У всех одинаковый процент, четверо [человек]. Мы у ЦБ покупали, у „Траста“. В результате около 96% [выкупили]» — передает ТАСС слова Бокарева.
По его словам, все участники сделки приобрели одинаковое количество акций ОВК в качестве физлиц. «Все партнеры купили одинаковые пакеты — чуть менее 25% акций», — отметил миллиардер.
ОВК является ведущей компанией по производству грузовых железнодорожных вагонов. В ее линейке более 70 моделей вагонов нового поколения. Компания разрабатывает и производит грузовые вагоны согласно международным стандартам и поставляет продукцию в различные страны. Штаб-квартира холдинга находится в Москве.
Ранее УГМК заключила соглашение о покупке прав и долей в дочерних предприятиях золотодобывающей компании Petropavlovsk. Сумма сделка составила 600 млн долларов.
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