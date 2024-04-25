В Челябинске поймали екатеринбургского мигранта-педофила из федерального розыска

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Виды города. Тюмень, мигрант, спецодежда
Мужчина не признает свою вину (архивное фото) Фото:

Сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга задержали в Челябинске гражданина Таджикистана, который подозревается в совершении сексуального преступления в отношении ребенка. Он скрывался от следствия и был объявлен в федеральный розыск, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Мужчину задержали на одной из челябинских строек, он был в розыске с февраля этого года. Именно тогда в полицию Екатеринбурга обратилась его экс-сожительница, тоже гражданка Таджикистана. Она заявила, что в 2017 году бывший гражданский муж насиловал ее малолетнего сына. Женщина узнала об этом только спустя семь лет», — рассказал собеседник агентства.

Тогда мужчину задержать не удалось — он сумел скрыться. На территории России, в отличие от сожительницы, он находится нелегально. Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время подозреваемому выберут меру пресечения.

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Сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга задержали в Челябинске гражданина Таджикистана, который подозревается в совершении сексуального преступления в отношении ребенка. Он скрывался от следствия и был объявлен в федеральный розыск, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Мужчину задержали на одной из челябинских строек, он был в розыске с февраля этого года. Именно тогда в полицию Екатеринбурга обратилась его экс-сожительница, тоже гражданка Таджикистана. Она заявила, что в 2017 году бывший гражданский муж насиловал ее малолетнего сына. Женщина узнала об этом только спустя семь лет», — рассказал собеседник агентства. Тогда мужчину задержать не удалось — он сумел скрыться. На территории России, в отличие от сожительницы, он находится нелегально. Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время подозреваемому выберут меру пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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