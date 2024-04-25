В Челябинске поймали екатеринбургского мигранта-педофила из федерального розыска

25 апреля 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Мужчина не признает свою вину (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга задержали в Челябинске гражданина Таджикистана, который подозревается в совершении сексуального преступления в отношении ребенка. Он скрывался от следствия и был объявлен в федеральный розыск, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Мужчину задержали на одной из челябинских строек, он был в розыске с февраля этого года. Именно тогда в полицию Екатеринбурга обратилась его экс-сожительница, тоже гражданка Таджикистана. Она заявила, что в 2017 году бывший гражданский муж насиловал ее малолетнего сына. Женщина узнала об этом только спустя семь лет», — рассказал собеседник агентства. Тогда мужчину задержать не удалось — он сумел скрыться. На территории России, в отличие от сожительницы, он находится нелегально. Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время подозреваемому выберут меру пресечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга задержали в Челябинске гражданина Таджикистана, который подозревается в совершении сексуального преступления в отношении ребенка. Он скрывался от следствия и был объявлен в федеральный розыск, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Мужчину задержали на одной из челябинских строек, он был в розыске с февраля этого года. Именно тогда в полицию Екатеринбурга обратилась его экс-сожительница, тоже гражданка Таджикистана. Она заявила, что в 2017 году бывший гражданский муж насиловал ее малолетнего сына. Женщина узнала об этом только спустя семь лет», — рассказал собеседник агентства. Тогда мужчину задержать не удалось — он сумел скрыться. На территории России, в отличие от сожительницы, он находится нелегально. Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время подозреваемому выберут меру пресечения.