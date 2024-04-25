Прогулы юристов Куйвашева грозят коммунальным ЧС свердловскому городу

25 апреля 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Из-за судебных проволочек Кушва рискует не подготовиться к отопительному сезону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кушва (Свердловская область) может провалить подготовку к новому отопительному сезону из-за того, что представители губернатора Евгения Куйвашева не явились на суд о расторжении концессионного соглашения между властями города и компанией «Синергия», которая должна была построить новые котельные. Подоплеку спора URA.RU раскрыл погруженный в него источник. Концессия была заключена в 2018 году. Планировалось, что в модернизацию теплосетей и строительство двух новых котельных в Кушве «Синергия» вложит порядка 500 миллионов рублей, но за это время подрядчик выполнил всего 10% от заявленных работ. Более того, он захотел изменить условия концессии. Договориться не получилось, и в августе 2023-го власти Кушвы обратились в суд. В качестве третьей стороны губернатора Куйвашева привлекли к суду в марте — как главу областного правительства, которое тоже участвовало в сделке. Куйвашев уведомил, что выступать от его имени будет минЖКХ. Очередное заседание прошло 23 апреля. «Были представители кушвинской администрации, подрядчика, прокуратуры. От губернатора никого не было, поэтому суд отложили — до конца мая», — поделился с URA.RU осведомленный собеседник. Его слова подтверждаются данными картотеки дел Арбитражного суда Свердловской области. «Пока [теплосетевое] имущество находится у концессионера, администрация не может проводить опрессовки, готовить город к отопительному сезону. Если до конца мая „Синергия“ не сделает необходимый минимум работ, придется объявлять режим чрезвычайной ситуации. Через него по крайней мере можно будет зайти на ремонт котельных и хотя бы как-то подготовить город к зиме», — описал последствия тот же источник. При этом другой собеседник утверждает, что суд вполне может принять решение и без третьей стороны. URA.RU направило запрос в департамент информполитики региона. Ситуация с котельными в Кушве в целом критическая. Этой зимой там произошло несколько крупных коммунальных аварий, из-за которых десятки людей остались без отопления. Местные жители даже устраивали митинг возле администрации, а ситуацию брал на контроль министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кушва (Свердловская область) может провалить подготовку к новому отопительному сезону из-за того, что представители губернатора Евгения Куйвашева не явились на суд о расторжении концессионного соглашения между властями города и компанией «Синергия», которая должна была построить новые котельные. Подоплеку спора URA.RU раскрыл погруженный в него источник. Концессия была заключена в 2018 году. Планировалось, что в модернизацию теплосетей и строительство двух новых котельных в Кушве «Синергия» вложит порядка 500 миллионов рублей, но за это время подрядчик выполнил всего 10% от заявленных работ. Более того, он захотел изменить условия концессии. Договориться не получилось, и в августе 2023-го власти Кушвы обратились в суд. В качестве третьей стороны губернатора Куйвашева привлекли к суду в марте — как главу областного правительства, которое тоже участвовало в сделке. Куйвашев уведомил, что выступать от его имени будет минЖКХ. Очередное заседание прошло 23 апреля. «Были представители кушвинской администрации, подрядчика, прокуратуры. От губернатора никого не было, поэтому суд отложили — до конца мая», — поделился с URA.RU осведомленный собеседник. Его слова подтверждаются данными картотеки дел Арбитражного суда Свердловской области. «Пока [теплосетевое] имущество находится у концессионера, администрация не может проводить опрессовки, готовить город к отопительному сезону. Если до конца мая „Синергия“ не сделает необходимый минимум работ, придется объявлять режим чрезвычайной ситуации. Через него по крайней мере можно будет зайти на ремонт котельных и хотя бы как-то подготовить город к зиме», — описал последствия тот же источник. При этом другой собеседник утверждает, что суд вполне может принять решение и без третьей стороны. URA.RU направило запрос в департамент информполитики региона. Ситуация с котельными в Кушве в целом критическая. Этой зимой там произошло несколько крупных коммунальных аварий, из-за которых десятки людей остались без отопления. Местные жители даже устраивали митинг возле администрации, а ситуацию брал на контроль министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.