В Екатеринбурге у станции метро Проспект Космонавтов нашли труп. Об этом сообщили очевидцы.
«На Эльмаше у станции метро Проспект Космонавтов лежит труп. На месте работают медики», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ ожидается.
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«По имеющимся предварительным данным, смерть не носит криминального характера, при осмотре тела внешних признаков криминальной смерти нет», — сообщил представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых. По данному факту идет проверка. Тело будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, добавил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
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