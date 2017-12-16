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16 декабря 2017
Главные новости Москвы
19:12  16 декабря 2017 0

В США назвали пять очагов грядущей Третьей мировой войны. Два из них связаны с Россией

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, взрыв, ядерный удар
Пророчества профессора Фарли не сулят ничего хорошего и россиянамФото: depositphotos.com © URA.RU

В США назвали места, откуда в 2018 году может начаться Третья мировая война. В список вошли пять регионов планеты.

По мнению специалиста по вопросам обороны и национальной безопасности Роберта Фарли, в ТОП-3 наиболее вероятных очагов масштабного вооруженного конфликта вошли Северная Корея, Тайвань и Украина. За ними следуют Турция и Ближний Восток, сообщает издание The National Interest. Самым болезненным вариантом является КНДР: из-за успехов режима Кима в области создания ядерного оружия и баллистических ракет «спусковым крючком» для начала войны может стать любой дипломатический просчет американцев либо северокорейцев. Напротив, ситуация вокруг Тайваня способна взорваться именно из-за того, что увлеченные другими проблемами США и Китай готовы отдать ее «на откуп неопределенности».

Украина тревожит профессора Фарли не из-за возможного вмешательства России, а неустойчивостью президента Порошенко. Развал действующего правительства чреват приходом к власти ультраправых сил (вроде запрещенного в РФ «Правого сектора») — и, как следствие, новой вспышкой конфликта в Донбассе с непредсказуемыми последствиями.

Четвертый очаг Третьей мировой тлеет на южном фланге НАТО, сообщает также Life.ru. Охлаждение отношений между Турцией и Западом в лице США и Европы, а также сближение Эрдогана с Москвой, предвещает серьезный дисбаланс сил в регионе. Последним в перечне значится Ближний Восток, где все чаще «искрит» между Ираном и Саудовской Аравией.

По состоянию на октябрь, 30% американцев уверены, что США движутся к мировой войне, а практически половина опрошенных сочла ее вполне вероятной. Как сообщало «URA.RU», спрос на индивидуальыне противоатомные убежища в Южной Корее, США и Японии вырос в десятки раз.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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