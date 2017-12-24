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25 декабря 2017
24 декабря 2017
22:06  24 декабря 2017 0

Новую проблему iPhone X связали с Face ID и семейными покупками

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iPhone X не дает использовать Face ID при семейных покупках в онлайн-магазинахФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Владельцы iPhone X — флагманской модели смартфона от Apple, — столкнулись с новой проблемой. Гаджет не позволяет одобрить семейные покупки, используя Face ID (система распознавания лиц).

На более старых моделях iPhone родитель может оплатить покупку ребенка, воспользовавшись Touch ID (сканирование отпечатка пальца). В случае с iPhone X приходится вводить пароль от учетной записи вручную. «Я проверил все настройки, которые только смог найти, сбросил их, даже удалил Apple ID со своего смартфона и снова его подключил. Но, к сожалению, он всё ещё хочет, чтобы я ввёл пароль», — цитирует TJ пользователя iPhone X.

Возможно, это ограничение внедрено умышленно, чтобы близкие родственники не смогли обойти систему распознавания лиц и подтвердить оплату покупок без ведома настоящего владельца смартфона. Пока в Apple не прокомментировали ситуацию. Ранее «URA.RU» сообщало, что «яблочная компания» анонсировала обновленный iPhone X с поддержкой 5G. Дата его выхода на мировой рынок пока неизвестна.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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