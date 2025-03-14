Назначен аудитор Счетной палаты РФ

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Андрея Крусткална назначили аудитором Счетной палаты России на заседании Совфеда
Андрея Крусткална назначили аудитором Счетной палаты России на заседании Совфеда Фото:

Аудитором Счестной палаты России назначен Андрей Крусткалн. Решение принял Совет Федерации.

«Совет Федерации назначил Андрея Крусткална на должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации», — решение принято на пленарном заседании. Кандидатуру Крусткална представил полпред президента РФ в верхней палате парламента Артур Муравьев. Аудитор СП — это лицо, возглавляющие направления деятельности Счетной палаты.

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Аудитором Счестной палаты России назначен Андрей Крусткалн. Решение принял Совет Федерации. «Совет Федерации назначил Андрея Крусткална на должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации», — решение принято на пленарном заседании. Кандидатуру Крусткална представил полпред президента РФ в верхней палате парламента Артур Муравьев. Аудитор СП — это лицо, возглавляющие направления деятельности Счетной палаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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