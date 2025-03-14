Назначен аудитор Счетной палаты РФ

Андрея Крусткална назначили аудитором Счетной палаты России на заседании Совфеда
Аудитором Счестной палаты России назначен Андрей Крусткалн. Решение принял Совет Федерации.
«Совет Федерации назначил Андрея Крусткална на должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации», — решение принято на пленарном заседании. Кандидатуру Крусткална представил полпред президента РФ в верхней палате парламента Артур Муравьев. Аудитор СП — это лицо, возглавляющие направления деятельности Счетной палаты.
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