Самолет экстренно сел в Челябинске из-за поломки на борту

На борту находился 161 пассажир
Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший утром 30 декабря из Челябинска в Санкт-Петербург, экстренно вернулся в уральский аэропорт. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе авиаузла, на борту произошла разгерметизация.
«Самолет был вынужден вернуться, предположительно, из-за неполадок в системе кондиционирования. Авиакомпания сейчас разбирается в точных причинах», — сообщили в аэропорту. Рейс отложили, ориентировочно, до 19:00 местного времени. Пассажиров разместили в гостинице. Всего в Петербург летел 161 человек.
Оперативно получить комментарий в авиакомпании «Россия» не удалось — журналист «URA.RU» отправил запрос в пресс-службу, ответ на него пока не поступил.