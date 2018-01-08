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08 января 2018
06:51  08 января 2018 2

В Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения премии «Золотой глобус». Номинанты протестуют против сексуального насилия

Номинанты пришли на церемонию в черных нарядахФото: Hollywood Reporter | Twitter

В Лос-Анджелесе началась ежегодная церемония вручения кинопремии «Золотой глобус», которая в этом году проводится уже в 75-й раз. Право вести церемонию впервые доверено 44-летнему Сету Майерсу, который стал широко известен в США по сатирической передаче «Поздней ночью с Сетом Майерсом».

В этот вечер, как пишет ТАСС, Майерс обещал свести к минимуму шутки в адрес президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и уделить внимание скандалу вокруг продюсера Харви Вайнштейна. С начала октября 2017 года его обвинили в сексуальных домогательствах больше 80 женщин, включая актрису Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

Номинанты на премию договорились одеться в черное, чтобы выразить солидарность с участниками движения против сексуального насилия, которые решили объединиться под хэштегом #MeToo. Участие в акции протеста, по данным агентства, подтвердили Эшли Джадд, Эшли Джадд, Риз Уизерспун, Рашида Джонс и другие.

Сергей Демин
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