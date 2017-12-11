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11 декабря 2017
20:03  11 декабря 2017 0

«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на «Золотой Глобус»

Пресс-конференция Андрея Звягинцева в Пиотровском. Екатеринбург, звягинцев андрей
«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на престижную премиюФото: Анна Майорова © URA.RU

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинирован на премию «Золотой Глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», передает RT. Торжественная церемония вручения премии состоится 7 января в Лос-Анджелесе.

В конце ноября «Нелюбовь» получила три награды на Неделе российского кино в Великобритании, в том числе главный приз фестиваля — «Золотого единорога». Кроме того, картина завоевала главную награду на Международном кинофестивале в Мюнхене (Filmfest München) и приз жюри Каннского кинофестиваля, передавала «Русская планета». Также «Нелюбовь» вошла в лонг-лист на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщала «Национальная служба новостей».

Сюжет картины основан на истории одной из московских семей. Супруги разводятся, в жизни обоих — новая любовь. Их 12-летний сын случайно становится свидетелем ссоры родителей и узнает, что его дальнейшая судьба — это интернат и армия, а сам он был нежеланным ребенком. После этого мальчик исчезает, а родители начинают его поиски.

Екатерина Бойбородина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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