Суд в Москве арестовал мужчину по запросу Азербайджана

По предварительным данным, арестованный готовил теракты
По предварительным данным, арестованный готовил теракты

Московский суд принял решение о заключении под стражу мужчины, обвиняемого в Азербайджане в организации террористических учений. Об этом свидетельствуют судебные документы. Решение принято после рассмотрения ходатайства  азербайджанских властей.

«Суд в России по запросу Азербайджана арестовал мужчину, обвиняемого в этой стране в проведении учений с целью терроризма, организации преступного сообщества и создании вооруженных формирований», — цитирует РИА Новости решение суда.  В материалах указано, что российские правоохранительные органы получили по экстренным каналам необходимые документы с просьбой о временном аресте данного лица.

В Азербайджане мужчина был заочно заключен под стражу и объявлен в международный розыск по обвинениям в проведении учений с террористическими целями, создании преступной организации, а также формировании вооруженных объединений, не предусмотренных национальным законодательством. Не уточняется гражданство задержанного. Известно лишь, что российский паспорт у него отсутствует.

Ранее ФСБ сообщала о задержании иностранца в Севастополе. Мужчина проводил детальную разведку административных зданий и объектов транспортной инфраструктуры в Ессентуках и Ставрополе. Позже азербайджанские силовые структуры направили российским коллегам официальный запрос на выдачу мужчины,

