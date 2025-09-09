Суд в Москве арестовал мужчину по запросу Азербайджана

Московский суд принял решение о заключении под стражу мужчины, обвиняемого в Азербайджане в организации террористических учений. Об этом свидетельствуют судебные документы. Решение принято после рассмотрения ходатайства азербайджанских властей.
«Суд в России по запросу Азербайджана арестовал мужчину, обвиняемого в этой стране в проведении учений с целью терроризма, организации преступного сообщества и создании вооруженных формирований», — цитирует РИА Новости решение суда. В материалах указано, что российские правоохранительные органы получили по экстренным каналам необходимые документы с просьбой о временном аресте данного лица.
В Азербайджане мужчина был заочно заключен под стражу и объявлен в международный розыск по обвинениям в проведении учений с террористическими целями, создании преступной организации, а также формировании вооруженных объединений, не предусмотренных национальным законодательством. Не уточняется гражданство задержанного. Известно лишь, что российский паспорт у него отсутствует.
Ранее ФСБ сообщала о задержании иностранца в Севастополе. Мужчина проводил детальную разведку административных зданий и объектов транспортной инфраструктуры в Ессентуках и Ставрополе. Позже азербайджанские силовые структуры направили российским коллегам официальный запрос на выдачу мужчины,
