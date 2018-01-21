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21 января 2018
14:26  21 января 2018 1

Юлия Латынина назвала «адскими лузерами» подростков, напавших на детей в пермской школе

Дети зимой, проститутки, суицид, самоубийство, рейтинг, опросы, пытки, садизм, самоубийство, суицид, руки в крови, суицидники, нож в крови
Подростки, напавшие на школьников, оказались «идиотами» и «лузерами»Фото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Часть своей программы на радиостанции «Эхо Москвы» журналист Юлия Латынина посвятила резне в пермской школе. Подростков, напавших на четвероклассников, она считает «идиотами» и «адскими лузерами».

По мнению Латыниной, подростки, пришедшие с ножами в школу, специально выбрали для нападения четвертый класс, так как там им не могли дать отпор. «Просто они выбрали детей, потому что они маленькие, а учительницу они выбрали, потому что она женщина. Они были такие адские лузеры, что они боялись бить ножом ровесника. Зато они не боялись бить ножом 11-летнюю девочку. Они от этого получали кайф», — утверждает журналист.

Она также упоминает о поножовщине в челябинской школе, где один девятиклассник напал на другого. А спустя два дня в Бурятии школьник с топором и с «коктейлем Молотова» напал на семиклассников и на учительницу. «Полиция даже рассматривает версию, что все три нападения взаимосвязаны, что, на мой взгляд, является одной из версий, которую следует рассматривать», — говорит журналист.

Латынина напомнила, что кумирами пермских подростков, устроивших резню, были Эрик Харрис и Делан Клиболд, которые в 99-м году устроили массовое убийство 17 человек в школе «Колумбайн». Как выяснилось, у убийц оказалось, много последователей по всему миру.

Латынина сравнивает нападение подростков на школьников с историей «групп смерти», которые ранее были распространены в соцсетях, когда подросткам предлагали пройти все более сложные квесты вплоть до сведения счетов с жизнью. «Просто, как ни странно, за этим стоят обычные, тоже не очень взрослые, тоже придурки и лузеры, которые таким путем удовлетворяли свою жажду власти», — считает журналист. Она поддержала федеральные телеканалы, которые приняли решение «не пиарить» резню в школах, а ограничиться сухим сообщением о ЧП.

«Чем больше это показывать по телевидению — не в серьезных аналитических передачах, а вот именно в „О, смотрите, что случилось!“ — тем больше психически нестабильный подросток может подумать, что это его минута славы. Это такой способ утверждения лузеров. Не надо его рекламировать», — высказала свою позицию журналист в эфире программы.

В Минкомсвязи ранее рассказали, что с 19 января в социальных сетях началась блокировка групп в социальных сетях, которые пропагандируют насилие с применением холодного оружия в школах, писало RT. Как подчеркнул заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин, эти группы подпадают и под призывы к терроризму, и под экстремизм, «потому что они пропагандируют массовое антисоциальное поведение».

Нина Калинина
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