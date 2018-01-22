Федеральные каналы просят заменить Шурыгину школьником-героем с Урала. ФОТО

13:00 22 января 2018 7

Школьник помог полиции задержать опасного рецидивиста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В соцсетях уральцы поддержали жителей Нового Уренгоя, предложивших федеральным телеканалам показать вместо надоевшей Дианы Шурыгиной школьника из Златоуста Дмитрия Гиндыша. Молодой человек задержал грабителя, пытавшегося ограбить магазин и угрожавшего продавщице. «Может быть, федеральным ТВ-каналам стоило бы рассказывать вот о таких представителях молодежи, а не о пьяных приключениях Шурыгиной», — предлагают уральцы во «ВКонтакте».

Челябинский девятиклассник Дмитрий Гиндыш перед новым годом задержал грабителя, решившего забрать деньги из продуктового магазина. Юноша моментально отреагировал на крики продавца. После того как женщина вырвалась, Дмитрий с другом заперли преступника в магазине и держали его там до приезда полиции. Грабитель предпринял попытку выбраться из магазина через окно, но встретил отпор юноши. В ходе этой схватки Дмитрий сломал два пальца и разбил телефон, но сумел остановить правонарушителя, передает телеканал «Первый областной». «Подозреваемый в разбойном нападении гражданин ранее был судим и пытался скрыться любыми путями», — рассказала пресс-секретарь отдела МВД Златоуста Ольга Аристова.

В середине января молодого человека поблагодарили за задержание преступника представители челябинского МВД. «Благодаря таким молодым людям, которые подрастают в наших школах, в городе Златоусте будет спокойно жить», — обратился к школьнику-герою глава МВД по Златоустовскому городскому округу Андрей Таможников. Директор школы вручила ученику в благодарность за смелый поступок новый смартфон.

1/3 Фото: соцсети

Напомним, что об изнасилованной на пьяной вечеринке Диане Шурыгиной ведущий Андрей Малахов снял пять программ. Девушка призналась, что выпила «на донышке» и не могла сопротивляться. Ее насильника Сергея Семенова приговорили сначала к восьми годам лишения свободы, а затем срок сократили до трех лет. Недавно он вышел на свободу. Диана Шурыгина, ставшая за этот год звездой, вновь оказалась с ним рядом на съемках одного из шоу на «Первом канале». Также сейчас обсуждаются слухи, что Шурыгиной вместе с Семеновым предложили вести ток-шоу на канале «Россия».