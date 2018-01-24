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24 января 2018
23 января 2018
Главные новости Свердловской области
16:15  24 января 2018 1

Уральцы жалуются на смог от щебенки, но мороз не позволяет проверить чистоту воздуха. ФОТО

Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, экскаватор, дорожные работы, строительная техника, щебень, погрузчик, ковш
Уральцы жалуются на щебеночную пыль в воздухеФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Из-за тридцатиградусных морозов, установившихся на Урале, Роспотребнадзор не в силах провести анализ воздуха на севере Свердловской области по жалобе местных жителей. По нормативам, замеры воздуха возможны лишь при уличной температуре не ниже минус 10 градусов по Цельсию.

В редакцию «URA.RU» обратилась 60-летняя Ирина Нефедова, жительница поселка Покровск-Уральский, который находится неподалеку от Североуральска. Женщина рассказала о проблемах, которые испытывают жители поселка из-за работы ООО «Уральский щебень». «Поселок постоянно в сизо-сером смоге от пыли, которая образуется при работе. Воздух горький, едкий, раздражающий, дышать тяжело, появляются удушье, резь в глазах, постоянно горький привкус и сухость во рту. После дождя, при влажной погоде, едкость увеличивается, при пониженной температуре плотность пыли увеличивается», — рассказала она «URA.RU».

Жители поселка давно воюют с предприятием и пишут во все инстанции. Судебные решения принимались в пользу заявителей, однако сроки их выполнения всякий раз откладывались. В последнее время, по словам пенсионерки, щебеночники активизировались, в воздухе висит серая пыль. Она вновь написала жалобу, чтобы поймать предприятие «с поличным». Однако этому помешала морозная погода, установившаяся на Урале в январе.

Ответ из Роспотребнадзора
Фото: «URA.RU»

«В соответствии с действующими методиками, проведение замеров атмосферного воздуха (пыль) возможно при температуре наружного воздуха не ниже 10 градусов Цельсия», — ответили в Росприроднадзоре.

Заявительницу насторожил этот ответ. Получается, что зимой, когда температура на Урале, как правило, ниже десяти градусов, собственники предприятий могут делать что хотят, ведь все равно невозможно проверить, загрязняют ли они воздух из-за холода, считает она, значит, можно экономить на фильтрах по очистке воздуха.

«Действительно, существуют природоохранные нормативные документы федеративные, где запрещено брать пробы воздуха при морозе свыше десяти градусов. Это связано с тем, что при такой температуре оборудование не может работать, трубки перемерзают», — пояснил «URA.RU» специалист компании экологической экспертизы ЕKOZAMER.

Александр Лукманов
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