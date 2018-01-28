Актрису Анну Ардову осудили за отдых на Шри-Ланке. Комментаторам в Сети показалось, что актриса не должна была отправляться в путешествие через две недели после смерти экс-супруга.
«Отдыхает, и совесть не покусывает», «Вроде как муж недавно умер, а она — на пляже», «Анна, как всегда, красивая. Только не знаю, смогла бы я так улыбаться после смерти мужа, пусть и бывшего», — принялись делиться мнениями поклонники звезды. Однако по большей части люди оставляют положительные комментарии. «Анечка, куда Вас занесло? Берегите себя, мы ждём в театре!!!», «Моя любимая актриса, обожаю!!!» — пишут поклонники.
Сама Ардова в комментариях и подписях к фотографиям объясняет, что прибыла на остров, чтобы сниматься в фильме и параллельно отдыхать. «КИИИНОООО!!! Пока нельзя называть!!!», «Работаем!» — пишет она.
Бывший муж актрисы Александр Шаврин скончался 30 декабря 2017 года на 58-м году жизни. Он также был актером и играл в театре имени Маяковского. Супруги развелись в начале 2017 года после 20 лет брака.