{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,83
Динамика за 2 недели
Евро 69,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 января 2018
10:27  28 января 2018 5

«Отдыхает, и совесть не покусывает». Актрису Ардову осудили за отдых на Шри-Ланке после смерти бывшего мужа. ФОТО

Актриса пишет, что на острове проходят съемки фильмаФото: Анна Ардова, Instagram

Актрису Анну Ардову осудили за отдых на Шри-Ланке. Комментаторам в Сети показалось, что актриса не должна была отправляться в путешествие через две недели после смерти экс-супруга.

«Отдыхает, и совесть не покусывает», «Вроде как муж недавно умер, а она — на пляже», «Анна, как всегда, красивая. Только не знаю, смогла бы я так улыбаться после смерти мужа, пусть и бывшего», — принялись делиться мнениями поклонники звезды. Однако по большей части люди оставляют положительные комментарии. «Анечка, куда Вас занесло? Берегите себя, мы ждём в театре!!!», «Моя любимая актриса, обожаю!!!» — пишут поклонники.

Сама Ардова в комментариях и подписях к фотографиям объясняет, что прибыла на остров, чтобы сниматься в фильме и параллельно отдыхать. «КИИИНОООО!!! Пока нельзя называть!!!», «Работаем!» — пишет она.

Бывший муж актрисы Александр Шаврин скончался 30 декабря 2017 года на 58-м году жизни. Он также был актером и играл в театре имени Маяковского. Супруги развелись в начале 2017 года после 20 лет брака.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров