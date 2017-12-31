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31 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:59  31 декабря 2017 0

Скончался экс-супруг Анны Ардовой, актер Александр Шаврин

Клипарт. Декабрь (Часть 2). Магнитогорск, свечи, огонь, канделябр, свет в квартире
Александр Шаврин умер на 58-м году жизниФото: Илья Московец © URA.RU

Российский актер, экс-супруг Анны Ардовой Александр Шаврин скончался на 58-м году жизни. Об этом сообщает пресс?служба Московского академического театра им. Маяковского.

Шаврин умер в субботу, 30 декабря. Информацию о смерти артиста телеканалу 360 подтвердила его бывшая жена, актриса Анна Ардова. Последние годы Шаврин боролся с тяжелым хроническим заболеванием, уточняет Life.ru.

Шаврин играл в таких спектаклях театра им. Маяковского, как «Отцы и сыновья», «На чемоданах», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Таланты и поклонники», «Маэстро» и «Банкет». Также он известен своими ролями в фильмах «Водитель для Веры», «Сволочи», «Бедная Настя», «Русские амазонки», «Самозванцы», «Сказки старого волшебника», «Дети Арбата».

Валерия Романова
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