Скончался экс-супруг Анны Ардовой, актер Александр Шаврин

Российский актер, экс-супруг Анны Ардовой Александр Шаврин скончался на 58-м году жизни. Об этом сообщает пресс?служба Московского академического театра им. Маяковского.
Шаврин умер в субботу, 30 декабря. Информацию о смерти артиста телеканалу 360 подтвердила его бывшая жена, актриса Анна Ардова. Последние годы Шаврин боролся с тяжелым хроническим заболеванием, уточняет Life.ru.
Шаврин играл в таких спектаклях театра им. Маяковского, как «Отцы и сыновья», «На чемоданах», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Таланты и поклонники», «Маэстро» и «Банкет». Также он известен своими ролями в фильмах «Водитель для Веры», «Сволочи», «Бедная Настя», «Русские амазонки», «Самозванцы», «Сказки старого волшебника», «Дети Арбата».