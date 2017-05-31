21:25 31 мая 2017 0

Хищение средств дольщиков "Гринфлайта" расследуется с лета 2016 года Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Задержание Маргариты Бутаковой в Челябинске, тещи депутаты Госдумы Вадима Белоусова, может быть связано с уголовными делами по факту хищения средств дольщиков строительной компании «Гринфлайт», сообщили «URA.RU» источники в правоохранительных органах. Силовики приступили к новой стадии расследования — предъявляют непосредственные претензии учредителям, физическим лицам, от действий которых «Гринфлайт» понес ущерб.

По версии силовиков, со счетов «Гринфлайта» вывели около 11 млрд рублей средств дольщиков, предназначавшихся для возведения микрорайона «Академ риверсайд». Из-за финансового краха компании к концу 2015 года проблемы возникли у 4,5 тыс. дольщиков. Первое уголовное дело, по факту мошенничества в крупном размере, возбуждено 14 июля 2016 года. В рамках второго уголовного дела, злоупотребления полномочиями уже предъявлено обвинение экс-гендиректору «Гринфлайта» Сергею Мануйлову, который находится под подпиской о невыезде.

Маргарита Бутакова владеет 20 процентами долей «Гринфлайта», столько же у ООО «Центр современных технологий» (ЦСТ). Арест на их доли был наложен 12 января 2017 года, а 13 апреля продлен до 14 июня. 30 мая облсуд отказал обоим учредителям в снятии ареста. Еще 20 процентов принадлежит ООО «Медиа-стиль», собственником которого является Сергей Мануйлов, чья доля арестована в прошлом году. 40 процентов доли принадлежит бизнесмену Александру Москалюку, ныне проживающему в Израиле. На его долю арест был наложен еще тогда, когда Москалюк стал фигурантом уголовного дела о коррупции в сфере медицины, получившей название «дело Тесленко». В рамках этого же расследования позже возбудили уголовное дело в отношении экс-губернатора Михаила Юревича.

В начале 2017 года руководство ГУ МВД по региону усилило оперативно-следственную группу, которая расследует уголовное дело «Гринфлайта». Были заказаны дополнительные экспертизы, и тогда же на доли Бутаковой и ООО «ЦСТ» наложили арест. Ранее теща Вадима Белоусова была в составе учредителей более двух десятков фирм, связанных с «Гринфлайтом», «Макфой» и прочими коммерческими структурами, близким Михаилу Юревичу и Вадиму Белоусову.

С осени 2016 года ее стали выводить из учредителей. В первую очередь это было связано с тем, что пожилая женщина не хотела иметь дело с силовиками, проявлявшими активный интерес к бизнес-империи Михаила Юревича, особенно в истории с «Гринфлайтом». Большая часть фирм переведена на ее дочь, Ирину Белоусову, супругу депутата. Несколько фирм закрыли. Теперь на Бутакову оформлены только ООО «Городской бульвар», а также доли в ООО «Специализированная организация Южного Урала» и «Гринфлайт». «Ее бы и из „Гринфлайта“ вывели, но не успели, доли арестовали», — рассказали «URA.RU» собственные источники.

26 мая был задержан, а потом арестован директор московского филиала «Макфы»» Андрей Чуркин, он же помощник Вадима Белоусова в Госдуме. По версии следствия, он выступал посредником при передаче взяток от челябинских предпринимателей Михаилу Юревичу, когда тот руководил Челябинской области. Общая сумма подношений по данным СК РФ составила 3,4 млрд рублей.

«Бутакову могли задержать по делу „Гринфлайта“, у прокуратуры есть основания на это. Но допрашивать ее будут еще и по уголовным делам, связанным непосредственно с Михаилом Юревичем», — сообщили «URA.RU» источники в силовых структурах.