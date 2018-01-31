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31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Свердловской области
16:13  31 января 2018 0

В Екатеринбурге «самый гуманный суд в мире» заменил обязательные работы на восемь лет колонии

Суд Цыбко. Челябинский областной суд. Челябинск., фемида, челоблсуд
Такое наказание дали гопнику, напавшему на детский лагерь с ружьемФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловский областной суд «исправил» наказание, назначенное участнику нападения на детский лагерь «Дружба» в июле 2016 года, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Вместо исправительных работ (наказание, которое назначил Белоярский районный суд) преступник приговорен к восьми годам лишения свободы. Заслуженное наказание он получил только после вмешательства областного суда.

«26 августа 2016 года Артемий Маленьких вместе с друзьями отмечал свой день рождения. Праздник компания продолжила у детского оздоровительного лагеря „Дружба“ в селе Ключи Белоярского района, где мужчины стали распивать спиртное, нецензурно выражаться, задирать прохожих, — рассказали агентству в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры. — Сотрудники ЧОП, обеспечивавшие порядок на территории оздоровительного учреждения, сделали замечание, и компания уехала. Маленьких съездил домой за охотничьим ружьем, вернулся к лагерю и открыл стрельбу. Ранения получили воспитатель детского лагеря и родственник одного из сотрудников лагеря».

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К расстрелу детского лагеря на Урале причастен родственник депутата, посоветовавшего меньше есть

Как рассказывало «URA.RU», компания деревенских гопников, отправляясь на шашлык, заскочила по пути в оздоровительный лагерь, чтобы найти девчонок и прихватить их с собой, но наткнулась на охранников. В результате произошел конфликт со стрельбой, двое сотрудников лагеря оказались ранены.

В ноябре Белоярский районный суд признал жителя села Камышево Артемия Маленьких виновным по статьям 119 и 213 УК РФ и назначил ему наказание в виде 450 часов обязательных работ, но прокурор обжаловал приговор в апелляционной инстанции. Свердловский областной отменил приговор и вынес новый — с гораздо более суровым наказанием. «Подсудимый был взят под стражу в зале суда», — сообщили агентству в пресс-службе Свердловского облсуда.

«URA.RU» также сообщало, что к инциденту оказался косвенно причастен родственник главы поселка Белоярский Павла Юдина и депутата свердловского ЗакСо, который рекомендовал екатеринбургским пенсионерам «меньше питаться».

Андрей Гусельников
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