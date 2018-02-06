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06 февраля 2018
Главные новости Москвы
11:49  06 февраля 2018 4

На Украине возбудили дело против немецкой делегации, посетившей Крым

Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, уголовное дело, архив
Прокуратура Украины завела уголовное делоФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Крым вернулся в состав России
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Правоохранительные органы Украины заявили о возбуждении уголовного дела против немецкой делегации, которая посетила Крымский полуостров. Информация об этом размещена на сайте Прокуратуры Автономной Республики Крым. Дело завели после того, как посольство Украины направило обращение в ФРГ.

Немецких парламентариев обвиняют в нарушении «порядка въезда на временно оккупированную территорию», сообщает «Федеральное агентство новостей». Сведения уже внесены в Единый реестр досудебных расследований, непосредственно само досудебное расследование началось, уточняет RT.

Депутаты от правой партии «Альтернатива для Германии», которые прибыли в Россию ознакомиться с ситуацией в Крыму из-за антироссийских санкций и раскритиковали их, остались довольны своим визитом. Как пишет агентство Nation News, особенно делегация из ФРГ отметила качество крымских дорог. Однако поездку соотечественников не одобрил кабмин ФРГ. По информации «Национальной службы новостей», представитель немецкого правительства подчеркнул, что «международное сообщество придерживается политики непризнания» Крыма частью РФ. «URA.RU» отмечает, что немецкие парламентарии пробудут в России до 9 февраля.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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