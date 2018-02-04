Прибывшие в Крым немецкие депутаты раскритиковали санкции

07:25 04 февраля 2018 3

Депутаты хотят самостоятельно изучить ситуацию в Крыму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Крым прибыла делегация депутатов трех региональных парламентов Германии. По мнению парламентариев, антироссийские санкции, введенные из-за Крыма, вредят не только Москве, но и Берлину.

«Мы хотим на месте ознакомиться с ситуацией в Крыму. Особенно нас интересуют последствия введенных против России санкций, поскольку Крым был их причиной», — цитирует парламентариев Nation News.

Гости полуострова также отметили, что считаю введение антироссийских санкций ошибкой, так как они отрицательно отразились как на России, так и на экономике Германии. «Этой поездкой мы хотим подать позитивный сигнал», — передает слова депутата Уве Бронзона телеканал 360.

Кроме того, члены немецкой делегации заверили, что в Германии на них не оказывалось никакого давления в связи с визитом в Крым. Они также признались, что им безразличен возможный запрет на посещение Украины, который может последовать после их поездки.

Депутаты от партии «Альтернатива для Германии» приехали на полуостров из Берлина, федеральных земель Бранденбург и Северный Рейн — Вестфалия.

Как ранее сообщало «URA.RU», кандидат в президенты России Ксения Собчак собирается просить разрешения украинских властей, чтобы посетить Крым.