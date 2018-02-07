«Минеру» ТРЦ в Екатеринбурге дали два года колонии строго режима

В суде верх-Исетского района Екатеринбурга вынесли приговор жителю Камышловского района 24-летнему Денису Шелковенко, который 14 октября 2017 года сообщил о якобы заложенной бомбе в торгово-развлекательном центре «Карнавал». За ложный вызов саперов мужчина получил два года колонии строгого режима.
«В ходе расследования дела с использованием технических возможностей операторов услуг сотовой телефонной связи данные о правонарушителе установлены. Надо добавить, что в апреле 2017 года Камышловский районный суд приговорил Шелковенко за кражу к одному году шести месяцам условно», — сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу добавили, что Шелковенко оказался злостным рецидивистом. Находясь под подпиской о невыезде за лжеминирование, в конце 2017 и начале 2018 годов он совершил серию хищений чужого имущества. Следствие по этим хищениям продолжается.