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07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
18:12  07 февраля 2018 0

«Минеру» ТРЦ в Екатеринбурге дали два года колонии строго режима

Пермские самострои, торговый центр, карнавал
Из-за «минера» была нарушена работа торгового центраФото: Михаил Майоров © URA.RU

В суде верх-Исетского района Екатеринбурга вынесли приговор жителю Камышловского района 24-летнему Денису Шелковенко, который 14 октября 2017 года сообщил о якобы заложенной бомбе в торгово-развлекательном центре «Карнавал». За ложный вызов саперов мужчина получил два года колонии строгого режима.

«В ходе расследования дела с использованием технических возможностей операторов услуг сотовой телефонной связи данные о правонарушителе установлены. Надо добавить, что в апреле 2017 года Камышловский районный суд приговорил Шелковенко за кражу к одному году шести месяцам условно», — сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу добавили, что Шелковенко оказался злостным рецидивистом. Находясь под подпиской о невыезде за лжеминирование, в конце 2017 и начале 2018 годов он совершил серию хищений чужого имущества. Следствие по этим хищениям продолжается.

Александр Лукманов
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