Басманный суд Москвы арестовал бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» и гендиректора крупнейшей украинской металлургической корпорации Олега Мкртчана. Миллиардера обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Подробности по поводу предъявленных Мкртчану обвинений пока не раскрываются, сообщает «Федеральное агентство новостей». Однако ранее депутат Верховной рады Сергей Тарута рассказал журналистам «Украинской правды» о том, что Мкртчана обвиняют в растрате средств, полученных от государственных банков. По словам Татуры, эти деньги предоставлялись в форме кредита на развитие металлургической компании «Индустриальный союз Донбасса», гендиректором которой является Мкртчан.
Олег Мкртчан — один из учредителей «Индустриального союза Донбасса». Ранее он в разное время участвовал в управлении тремя футбольными клубами — донецким «Металлургом», армянским клубом «Бананц» и российским ФК «Кубань».