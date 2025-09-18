DM: самолет кружил над аэропортом на Корсике 18 минут из-за уснувшего диспетчера

Пассажирский самолет, следовавший рейсом из Парижа на Корсику, был вынужден в течение 18 минут совершать полеты по кругу над территорией аэропорта назначения. Произошло это по причине того, что авиадиспетчер, ответственный за посадку, заснул на рабочем месте. Об этом сообщает газета Daily Mail.
«Самолету, полному туристов, пришлось кружить над аэропортом из-за того, что диспетчер уснул», — говорится в материале газеты. Там добавили, что пилоты воздушного судна, не получая ответа от диспетчерской службы, уже начали планировать экстренную посадку в запасном аэропорту. Ситуацию разрешили сотрудники полиции, которые поднялись на контрольную вышку и разбудили уснувшего специалиста.
После того как диспетчер был возвращен к работе, лайнер получил необходимое разрешение и совершил безопасную посадку. В материале подчеркивается, что инцидент завершился благополучно, и никто из пассажиров не пострадал.
