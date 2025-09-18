Силуанов порекомендовал россиянам пить вино в обеденный перерыв

Силуанов предложил России путь Германии и Италии
Силуанов предложил России путь Германии и Италии

Министр финансов РФ Антон Силуанов в шутку предложил ввести в России традицию выпивать бокал вина или пива в обед, по аналогии с Германией и Италией. Об этом чиновник сказал в ходе обсуждения на Московском финансовом форуме (МФФ).

«Я не понимаю, если производительность труда в Москве как в Германии или в Италии, то почему мы в обед не можем, и не выпиваем по бокалу вина в Москве?», — сказал Антон Силуанов в ходе пленарной сессии, его слова приводит ТАСС. Так министр финансов ответил мэру Москвы Сергею Собянину, который отметил, что в таких странах, как Германия и Италия, где работники демонстрируют высокую эффективность, принято позволять себе в обеденный перерыв расслабиться: выпить бокал вина или даже устроить короткий сон. 

В продолжение шутливой дискуссии глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, модерирующий сессию, предложил прямо на форуме решить вопрос разногласий между высокопоставленными участниками. Макаров подчеркнул, что если это главный предмет спора между Собяниным и Силуановым, то сейчас самое время вынести его на обсуждение аудитории. В ответ Силуанов заключил, что, возможно, москвичи все же работают больше, чем их коллеги из Европы.

