Пескова спросили, поднимут ли НДС в России

В Кремле не ответили на вопрос о повышении НДС со следующего года. Вопрос будет переадресован в правительство. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Этот вопрос переадресую в правительство. Просьба обращаться по бюджетным делам в кабинет министров», — заявил Песков в разговоре с журналистами.
Ранее Reuters, со ссылкой на свои источники, заявляло, что при подготовке федерального бюджета на 2026 год правительство РФ обсуждало повышение ставки налога на добавленную стоимость до 22%. Целью этого является сдерживание дефицита и поддержка резервов.
