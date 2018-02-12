18:40 12 февраля 2018 0

Очередное заседание гордумы Екатеринбурга станет самым коротким в истории Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гордума Екатеринбурга отменяет заседание, которое должно было состояться завтра, 13 февраля. По информации «URA.RU», вместо этого депутаты отправятся на церемонию прощания с председателем общественной палаты города, бывшим вице-спикером гордумы Яковом Спектором.

«Дума, как положено, в 10:00 соберется в зале заседаний. Но вопросы завтра рассматриваться не будут, их перенесут на следующее заседание. [Глава города Евгений] Ройзман предложит всем к 11 часам отправиться к Дворцу народного творчества, где пройдет гражданская панихида», — сообщил агентству собеседник в гордуме. Он также уточнил, что это первые похороны, ради которых нынешний состав гордумы отменяет заседание.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе думы «URA.RU» не удалось. Депутаты, опрошенные нашим агентством, пока не получили уведомлений об отмене заседания. «Я сейчас специально заехал в гордуму. Мне сказали, что заседание все-таки состоится. Но оно будет очень коротким. Те вопросы, которые заявлены в повестке, понятны. Но не исключено, что повестка еще может измениться», — сообщил агентству депутат Константин Киселев.

Согласно повестке, завтра депутаты должны были заслушать отчет начальника УМВД по Екатеринбургу и внести изменения в положение «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Екатеринбургской городской Думы и урегулированию конфликта интересов». Кроме того, в рамках информационного часа планировалось выступление председателя свердловского избиркома Валерия Чайникова на тему президентских выборов.

Яков Спектор два срока (с 2005 года) занимал должность вице-спикера гордумы Екатеринбурга, до этого в разных статусах и в разные эпохи (при советской власти и новой — российской) возглавлял Орджоникидзевский район. Спектор не имел государственных и значимых общественных наград: последняя — «Почетный житель Екатеринбурга», вручаемая мэрией — была присуждена в 2017-м, когда уже было известно о его тяжелом состоянии. Впервые в новейшей истории гордума планирует в полном составе прекратить свою работу ради посещения церемонии прощания с бывшим коллегой, что в принципе понятно: власть начинает формировать новую традицию, создавая вокруг своих должностей дополнительный культ.

«Яков Авдеевич — легендарная личность. Он долгое время работал на благо нашего города, и я не вижу ничего в том, чтобы пойти на исключение из правил и перенести заседание», — сообщил «URA.RU» Дмитрий Головин.