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Главные новости Свердловской области
18:40  12 февраля 2018 0

Впервые в новейшей истории гордума Екатеринбурга отменяет заседание по личным обстоятельствам. Завтра Ройзман попросит его поддержать

Заседание Екатеринбургской городской Думы. Екатеринбург, зал заседаний, городская дума екатеринбург
Очередное заседание гордумы Екатеринбурга станет самым коротким в историиФото: Анна Майорова © URA.RU

Гордума Екатеринбурга отменяет заседание, которое должно было состояться завтра, 13 февраля. По информации «URA.RU», вместо этого депутаты отправятся на церемонию прощания с председателем общественной палаты города, бывшим вице-спикером гордумы Яковом Спектором.

«Дума, как положено, в 10:00 соберется в зале заседаний. Но вопросы завтра рассматриваться не будут, их перенесут на следующее заседание. [Глава города Евгений] Ройзман предложит всем к 11 часам отправиться к Дворцу народного творчества, где пройдет гражданская панихида», — сообщил агентству собеседник в гордуме. Он также уточнил, что это первые похороны, ради которых нынешний состав гордумы отменяет заседание.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе думы «URA.RU» не удалось. Депутаты, опрошенные нашим агентством, пока не получили уведомлений об отмене заседания. «Я сейчас специально заехал в гордуму. Мне сказали, что заседание все-таки состоится. Но оно будет очень коротким. Те вопросы, которые заявлены в повестке, понятны. Но не исключено, что повестка еще может измениться», — сообщил агентству депутат Константин Киселев.

Согласно повестке, завтра депутаты должны были заслушать отчет начальника УМВД по Екатеринбургу и внести изменения в положение «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Екатеринбургской городской Думы и урегулированию конфликта интересов». Кроме того, в рамках информационного часа планировалось выступление председателя свердловского избиркома Валерия Чайникова на тему президентских выборов.

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Яков Спектор два срока (с 2005 года) занимал должность вице-спикера гордумы Екатеринбурга, до этого в разных статусах и в разные эпохи (при советской власти и новой — российской) возглавлял Орджоникидзевский район. Спектор не имел государственных и значимых общественных наград: последняя — «Почетный житель Екатеринбурга», вручаемая мэрией — была присуждена в 2017-м, когда уже было известно о его тяжелом состоянии. Впервые в новейшей истории гордума планирует в полном составе прекратить свою работу ради посещения церемонии прощания с бывшим коллегой, что в принципе понятно: власть начинает формировать новую традицию, создавая вокруг своих должностей дополнительный культ.

«Яков Авдеевич — легендарная личность. Он долгое время работал на благо нашего города, и я не вижу ничего в том, чтобы пойти на исключение из правил и перенести заседание», — сообщил «URA.RU» Дмитрий Головин.

Александр Пономарев
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