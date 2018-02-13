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13 февраля 2018
11:50  13 февраля 2018 1

Российский горнолыжник попал в больницу на Олимпийских играх. ВИДЕО

Тренировка экстренных служб ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». «Скорость ветра 2015», экстрим, спортсмен, горнолыжник
Павла Трихичева отправили на обследование (архивное фото)Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Российский горнолыжник Павел Трихичев попал в больницу после падения во время скоростного спуска на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Он пытался исполнить горнолыжную комбинацию. На одном из поворотов спортсмен России упал и вылетел в заграждение.

По словам заместителя главного тренера российских горнолыжников Анастасии Попковой, Трихичев получил несколько ушибов, однако нашел в себе силы закончить выступление. После соревнований приняли решение отправить его на обследование в больницу, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что российские керлингисты завоевали олимпийскую бронзу в дабл-миксте. Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий одолели соперников из Норвегии со счетом 8:4, сообщает «Национальная служба новостей». «Это сильнейшая наша пара, поэтому думаю, что они выступят на чемпионате мира без отбора», — приводит слова президентв Федерации керлинга России Дмитрия Свищева «Федеральное агентство новостей».

После победы Брызгаловой и Александр Крушельницкого тренер российской команды Василий Гудин не смог сдержать слез радости. Он отметил, что спортсмены достойны игры в финале, но и эта награда стала отличным результатом, пишет «Утро.ру».

Ранее стало известно, что у уральского болельщика, который приехал в Южную Корею на Олимпиаду поддержать отечественных спортсменов, попытались отобрать российский флаг.

Иван Шестак
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