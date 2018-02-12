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12 февраля 2018
Главные новости 
18:13  12 февраля 2018 5

У уральских болельщиков в Корее попытались отобрать российский флаг

Российский флаг
Инцидент с флагом и полицией подпортил впечатления от ОлимпиадыФото: Елена Качалкова
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Болельщиков из Свердловской области, которые прибыли в Южную Корею на Олимпиаду поддержать российских спортсменов, попросили убрать флаг России. Они достали триколор во время биатлонной гонки, после чего к ним подошла немка и позвала полицию.

Один из уральских болельщиков рассказал, что ни женщина в немецкой одежде, ни правоохранительные органы не объяснили, по какой причине им нужно убрать флаг. Сначала его хотели отобрать совсем, но россияне не отдали флаг, так как триколор был прикреплен к удочке. «Если не считать того инцидента с немкой и полицейским, все к нам относятся только положительно. Ни одной проблемы еще не было. Корейцы обнимаются, целуются, наши флаги мажут на щеки», — поделился впечатлениями с Игр уралец, передает портал «Чемпионат».

Напомним, из-за допингового скандала Международный олимпийский комитет отстранил российских атлетов от участия в Олимпийских играх 2018 года. Некоторых отечественных спортсменов все же пригласили, но только под нейтральным флагом. Также был введен строгий запрет на использование российской символики. Однако флаг РФ на трибунах все же появился — в руках американца, напоминает «URA.RU». Также, как пишет argumenti.ru, российский триколор мелькнул во время трансляции в телевизионном эфире в Корее.

Ксения Томашова
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