Российский сноубордист сломал ногу на Олимпиаде

13:00 15 февраля 2018 3

Сноубордист Николай Олюнин неудачно упал и уже не смог сам покинуть трассу Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский сноубордист Николай Олюнин получил травму в полуфинале борд-кросса на Олимпиаде, которая сейчас проходит в южнокорейском Пхенчхане. После падения он не смог самостоятельно покинуть трассу.

Российский спортсмен получил перелом ноги, сообщает портал «Спорт-Экспресс». На носилках его унесли с трассы и затем отвезли в больницу. Сам Олюнин успел крикнуть, что с ним «все нормально». По словам главного тренера сборной России по сноуборду Дениса Тихомирова, спортсмен выступал с травмой колена, и именно это привело к такому неудачному падению. Другой тренер Роман Дырин рассказал, что сноубордист находится в сознании.

Ранее на соревнованиях в Пхенчхане травму получил российский горнолыжник Павел Трихичев — на повороте он упал и влетел в заграждение. Получив несколько ушибов, он все же закончил выступление.