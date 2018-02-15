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15 февраля 2018
Главные новости Москвы
13:00  15 февраля 2018 3

Российский сноубордист сломал ногу на Олимпиаде

Сноубордист Николай Олюнин неудачно упал и уже не смог сам покинуть трассуФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Российский сноубордист Николай Олюнин получил травму в полуфинале борд-кросса на Олимпиаде, которая сейчас проходит в южнокорейском Пхенчхане. После падения он не смог самостоятельно покинуть трассу.

Российский спортсмен получил перелом ноги, сообщает портал «Спорт-Экспресс». На носилках его унесли с трассы и затем отвезли в больницу. Сам Олюнин успел крикнуть, что с ним «все нормально». По словам главного тренера сборной России по сноуборду Дениса Тихомирова, спортсмен выступал с травмой колена, и именно это привело к такому неудачному падению. Другой тренер Роман Дырин рассказал, что сноубордист находится в сознании.

Ранее на соревнованиях в Пхенчхане травму получил российский горнолыжник Павел Трихичев — на повороте он упал и влетел в заграждение. Получив несколько ушибов, он все же закончил выступление.

Дарья Корчак
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