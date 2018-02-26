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20:20  26 февраля 2018 0

Новости «URA.RU» работают! Выяснилось, что пермским учителям неправильно начисляли зарплату

Клипарт., взятка, зарплата, деньги
У прокуратуры возникли вопросы по зарплатам педагоговФото: Александр Мамаев © URA.RU

После публикации «URA.RU» прокуратура проверила, как в Горнозаводском районе начисляли зарплаты учителям. Были выявлены нарушения. Прокуратура Горнозаводского района сообщила агентству, что прошла проверка соблюдения трудового законодательства в школах. Было изучено, каким образом местные учителя в конце прошлого года получали стимулирующие выплаты — своевременно ли и в каком объеме.

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Надзорное ведомство не нашло фактов недофинансирования учебных заведений. Однако был выявлен факт неравномерного распределения фонда оплаты труда. «В связи с принятием мер дисциплинарного взыскания и фактическим устранением нарушений, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется», — отметили в прокуратуре.

Получить комментарий в районной администрации пока не удалось. «URA.RU» также направило запрос в министерство образования Прикамья, чтобы выяснить, кто именно допустил нарушения и получил дисциплинарное взыскание.

В конце января «URA.RU» рассказывало о жалобах жителей Горнозаводского района, сообщивших, что местных учителей лишили стимулирующих выплат якобы из-за отсутствия источника финансирования и перераспределения средств. Однако эту информацию опровергли и министерство образования Прикамья, и администрация Горнозаводского района. Власти утверждали, что учителя получили стимулирующие выплаты своевременно и в полном объеме.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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